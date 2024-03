Chiara Ferragni sembra voler fare chiarezza una volta su tutte. Prime mette un bel "like" a l commento di una follower che scrive: "Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere". Quasi a sottolineare che lei, come moglie, è sempre stata insieme al marito nei momenti di bisogno, soprattutto quelli della malattia. Poi quando un'altra fan commenta: "Stupenda, ma Fede... il tuo valore aggiunto", ecco che arrivano poche ma chiare parole, mia dette e mai scritte: "Purtroppo non è una scelta mia".

La palla ora passa quindi a Fedez che in questi giorni, sempre sui social, ha dato largo sfogo alla malinconia e alla nostalgia dei tempi che furono rispolverando vecchie foto e ricordi dalla casa di Rozzano dove è tornato anche con i figli . Il rapper, dopo aver cambiato la sua foto profilo su Instagram , ha infatti ricordato il suo primo album "Penisola Che Non C’è" a 13 anni di distanza e si è commosso: "Sono molto legato all’album Penisola Che Non C’è perché è stato il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica e tra i concerti più belli della mia vita credo che ci sia quello che ho fatto proprio quando è uscito questo disco a Leoncavallo, un centro sociale di Milano, dove la mia mamma e il mio papà vendevano fuori dal locale i cd e le magliette. Fu un concerto veramente fico. Sto invecchiando raga. Perché? Perché mi sento… vabbè, bello però, ma affancul0 la nostalgia"

Fedez ricorda la sua prima fidanzata

Non solo, parlando del suo primo disco, Fedez ha poi ricordato la sua ex fidanzata Silvia Brugatti, con la quale è sempre rimasto in ottimi rapporti: "I primi video che uscirono erano girati dalla mia ex fidanzata, la Silvia, e montati da me. Questo disco, dunque, non solo mi ha diciamo regalato un sogno ma mi ha anche insegnato a coltivare un’altra passione che è quella del montaggio video. Imparai a montare i video per necessità perché avevo finito i soldi con la produzione del disco. Mi occupavo della regia e del montaggio. Il disco è stato autoprodotto con i soldini del nostro piccolo studio di tatuaggi". La ex ha risposto condividendo su Instagram la storia con un cuore.