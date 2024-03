Chiara Ferragni si commuove, è il compleanno di Leone

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez compie 6 anni: come festeggerà? In attesa di sciogliere i dubbi sulla festa riservata al primogenito di casa Ferragnez, è l’influencer a postare la prima dedica social.

Gli auguri di Fedez a Leone Un augurio sobrio quello di Fedez che pubblicando un post dedicato al premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, "ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri", ha scritto: “Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli… Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone”.

Il compleanno di Leone Chiara Ferragni e Fedez come festeggeranno il compleanno di Leone? Ci sarà una festa congiunta con tutta la famiglia in cui l’influencer e il rapper in veste di genitori presenzieranno al party del loro primogenito oppure verranno organizzati due momenti separati? In attesa di capire come sono i rapporti tra Chiara e Fedez e se c’è uno spiraglio perché la crisi matrimoniale si possa risolvere, a Leone arrivano i primi auguri social della mamma.

Chiara Ferragni a Dubai per Pasqua Chiara Ferragni a Pasqua a Dubai con i figli. Il primo viaggio di Chiara Ferragni in versione mamma single con i figli Leone e la piccola Vittoria sarà a Dubai. L’imprenditrice digitale ha programmato di trascorrere le prossime festività nella città araba senza Fedez. "Sono gli amori della mia vita. Sono vita" ha scritto la Ferragni postando alcuni scatti di momenti felici con i bambini. E ai follower ha domandato: "Tornerò a Dubai con i bambini per le vacanze di Pasqua. Qualche suggerimento sulle migliori esperienze da fare?". Proprio un anno fa nella stessa località ci era stata con tutta la famiglia al completo e anche allora scoppiarono le polemiche. Tanto che al ritorno a Fedez venne consegnato il Tapiro da Striscia. Fedez aveva definito Dubai la Disneyland degli orrori, ma per Pasqua ci era andato con Chiara assecondando il suo desiderio. A Valerio Staffelli il rapper aveva poi detto scherzando: "A tutti voi vorrei ricordare la complessità del vivere un matrimonio, dove tua moglie vuole andare in un posto". Allora sulla crisi di coppia ci si scherzava, dodici mesi dopo la crisi è sfociata in una bella rottura!

Chiara Ferragni dopo la bufera del pandoro-gate e della crisi con Fedez, ha aperto un canale Telegram con l’intento di tenere aggiornati i fan. In realtà non è molto diverso da quel che pubblica già su Instagram. Lei lo ha inaugurato dicendo che così gli utenti possono anche commentare. Ma pare che ci siano parole “proibite”, cioè dei termini vietati nelle sue conversazioni perché altrimenti il sistema li cancella in automatico. Ovviamente si tratta di “Beneficenza”, “Pandoro”, “Truffa”, “Uova di Pasqua” e non solo.