I festeggiamenti social iniziano poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Per la prima volta dal 2017 non trascorrerà la giornata con Fedez

Poco dopo la mezzanotte ha condiviso la foto di una torta al cioccolato con una candelina, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti social. Tra le prime a farle pubblicamente gli auguri c'è stata mamma Marina Di Guardo che ha postato una carrellata di scatti con la sua figlia maggiore: "Auguri amore" ha scritto. Se ci sarà un messaggio da parte dell'ex marito di sicuro non sarà pubblico, visto che i due hanno reciprocamente smesso di seguirsi su Instagram .

Tgcom24

Per Chiara Ferragni festeggiamenti in anticipo a Los Angeles Chiara Ferragni si era già portata avanti con i festeggiamenti per i suoi 37 anni durante il recente viaggio in California. A pranzo a Malibu con gli amici, su una splendida terrazza vista oceano, aveva spento le candeline godendosi una giornata spensierata. La vacanza a Los Angeles è servita per ricaricare le pile, ma non è mancata un po' di nostalgia. "Qui dove tutto è cominciato", aveva scritto l'influencer riferendosi ai primi passi nel mondo dei social.

Il compleanno dell'anno scorso Chiara Ferragni è decisa a passare una giornata speciale, in cui non si farà mancare di certo l'amore dei suoi cari. Ma sarà sicuramente molto diversa da quella che ha trascorso l'anno scorso quando accanto a lei c'era Fedez. Il rapper le aveva dedicato parole struggenti sui social, ricordando come quel giorno fosse anche l'anniversario della romantica proposta di matrimonio che le aveva fatto durante un suo concerto. "Sono passati 6 anni da quel giorno all'Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo". Chiara aveva festeggiato insieme al marito, ai figli Leone e Vittoria e a un gruppo di amici con un lussuoso party sul lago di Como.