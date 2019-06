Chi è Rose Hanbury, la "nuova Camilla" che manda in crisi William e Kate

Appena tre anni fa, Rose Hanbury era conosciuta come una delle migliori amiche di Kate Middleton , in prima fila al Royal wedding, sempre presente agli eventi di corte. Oggi, invece, i tabloid britannici parlano di lei come della "nuova Camilla" e la ritengono la principale responsabile della crisi che starebbero attraversando il Duca e la Duchessa di Cambridge. La 35enne ex modella avrebbe, secondo i rumors, una storia clandestina con William .

Rose ha 35 anni, un passato da modella e un'esperienza in campo politico come ricercatrice per l'ex ministro dell'educazione Micheal Gove. Nel Regno Unito è anche nota come socialite. Nel 2009 ha sposato David Rocksavage marchese di Cholmondeley, dal quale ha avuto tre figli. La loro unione, però, sarebbe ormai al capolinea, visto che la Hanbury è stata vista al banchetto in onore di Donald Trump a Buckingham Palace senza fede al dito. Un dettaglio che non ha fatto altro che alimentare le voci su una possibile relazione tra lei e William...