Charlotte Casiraghi ha un nuovo fidanzato: la conferma nelle foto "rubate"

Le foto della principessa Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu

Della relazione in corso tra Charlotte Casiraghi e Nicola Mathieu si vociferava già da qualche settimana, ma le foto pubblicate dal settimanale Gente ne danno la conferma che mancava. Lui varca l'ingresso dello stabile in cui abita la principessa con un borsone in mano e ne esce solo nel pomeriggio del giorno successivo. Passano 30 minuti e anche la figlia di Carolina di Monaco esce dallo stesso portone, e nei suoi occhi si legge chiaramente il timore di essere notata. Niente baci ed effusioni in pubblico insomma, la discrezione è d'obbligo, ma dinamiche che non lasciano spazio a dubbi su un loro legame.