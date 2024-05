Ma impossibile non notare l’assenza di Cristian Babalus, con cui la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti fa coppia da un po’. Sono sparite le foto di coppia – eccetto quella sulla spiaggia alle Maldive della vacanza di aprile (forse l’ultima insieme) - e non è al fianco della ragazza durante i festeggiamenti. Chanel è tornata single?

Chanel Totti per i 17 anni festa al ristorante senza fidanzato Chanel Totti compie 17 anni il 13 maggio, ma ha anticipato di una sera la festa al ristorante per poi aspettare lo scoccare della mezzanotte per spegnere le candeline accese su una bellissima torta rosa con i fiocchetti neri. Le amiche scattano foto e video della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti bella come il sole. Indossa jeans a vita alta e un top monospalla nero decorato con le piume. Lei sui social riposta ma è evidente l’assenza del fidanzato Cristian Babalus che da qualche tempo appare sempre meno nelle storie della ragazza (l'ultima volta un mese fa per il compleanno del giovane). Anzi pare che anche le foto di coppia siano improvvisamente sparite. Un solo post insieme alle Maldive resta a testimoniare la loro love story. Sono scoppiati?



Chanel Totti, gli auguri di papà Francesco e mamma Ilary Blasi Se finora Cristian Babalus non ha inviato auguri social a Chanel Totti, ci ha pensato invece papà Francesco Totti che allo scoccare della mezzanotte ha pubblicato un post che lo ritrae insieme a Chanel in campo in un dopo-partita con la figlia aggrappata al padre, entrambi con la maglia della Roma e poi una storia con la scritta “ti amo”. Anche la compagna di Francesco, Noemi Bocchi ha inviato i cuoricini a Chanel. Ilary Blasi invece ha messo una storia con la figlia da piccola: “Tanti auguri amore mio”.

