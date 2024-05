Chanel Totti, festa con la famiglia e riappare anche Cristian Babalus

Tgcom24

Il 13 maggio, Chanel Totti ha festeggiato il suo diciassettesimo compleanno, e per l'occasione, Ilary Blasi ha organizzato un'elegante cena familiare, arricchita da un servizio di catering e decorazioni in tonalità rosa, in onore della figlia avuta con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti. A postare il video dell’allegra tavolata ci ha pensato zia Melory Blasi. Tra gli ospiti si intravede Cristian Babalus seduto vicino a Chanel. In un insolito cambio di rotta, non ci sono state storie su Instagram o dediche sui social per Chanel Totti: Cristian Babalus, noto per i suoi generosi regali alla compagna (come il famoso anello Cartier per San Valentino), sembra non aver seguito la tradizione questa volta.

I festeggiamenti per il compleanno della secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi sono iniziati la sera precedente, quando Chanel ha brindato senza il fidanzato ma con gli amici, attendendo la mezzanotte per il tradizionale soffio sulle candeline. L'assenza di Cristian Babalus, 22 anni compiuti un mese fa, aveva suscitato curiosità tra i fan della ragazza.