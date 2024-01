Perché si sono lasciati Cesare Cremonini e la fidanzata storica Martina Maggiore? La causa sono le corna

La storia d'amore tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è finita in maniera brusca, pare a causa dei tradimenti del cantante. Si erano incontrati per la prima volta nel 2019, e i 17 anni di differenza non erano stati un problema per loro. Anzi, Cremonini li aveva "celebrati" con la canzone Giovane Stupida. Nell'estate 2022 si è parlato di un loro allontanamento, poi confermato dalla ragazza nel febbraio dell'anno successivo: "Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto" aveva scritto. In precedenza aveva fatto capire che tra loro le cose si erano messe male a causa delle corna.