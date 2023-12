Cecilia Rodriguez nella vasca tra le bolle in montagna

Sexy come Belen

Belen Rodriguez è tornata. Dopo la confessione fatta in tv in cui ha raccontato le difficoltà del suo matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl ha riacquistato la sua vitalità sui social network. Immagini, clip, collaborazioni e interazioni con i numerosi fan che vogliono catturare il suo interesse riempiono il suo profilo personale, ma l'ultima pubblicazione online dell'argentina ha suscitato molte polemiche. Belen Rodriguez ha partecipato a una campagna pubblicitaria di una famosa marca di lingerie in vista delle feste natalizie. La showgirl ha pubblicato le foto provocanti dello spot sul suo profilo e ha ricevuto in poco tempo tantissimi commenti e like. Quello che ha fatto più parlare i social è stato quello della sorella Cecilia Rodriguez, che ha scritto sotto al post: "Beh, ora sì... Tutte a dormire! I love you". Ma un follower ha lasciato un commento particolare sotto al suo messaggio: "Come si fa a dormire con queste foto!!". Divertita dalla battuta del follower, Cecilia Rodriguez ha replicato con ironia: "Infatti ho detto tutte a dormire, non tutti, ajajajaj, così voi potete guardare tranquilli senza la rotture delle vostre fidanzate ahahha". La risposta di Cecilia ha scatenato il dibattito e una utente ha voluto provocare l'argentina, coinvolgendo il suo fidanzato, Ignazio Moser: "E tu pensi che il tuo sia indifferente quando si muove da solo?". A questo commento, però, Cecilia ha scelto di non reagire.