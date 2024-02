Cecilia Rodriguez in bikini: "Non è il seno che fa la persona"

Tgcom24

Cecilia Rodriguez pentita dell'operazione al seno Cecilia Rodriguez ha un corpo strepitoso, che non rinuncia a sfoggiare con orgoglio sui social. Come tutte però, anche lei ha avuto le sue insicurezze in passato, tanto da decidere di ricorrere al bisturi per piacersi di più. Su Instagram ha raccontato: "Come ben sapete ho il seno rifatto", dice ai follower parlando del reggiseno del costume. Poi ne approfitta per un messaggio che le sta a cuore: "Mi piacerebbe fare un appunto, per far riflettere magari qualche ragazza che mi ascolta", dice. "Se potessi tornare indietro non lo rifarei e mi dispiace non aver ascoltato la mia mamma perché la mia mamma all'età di vent'anni quando l'ho voluto rifare mi ha detto: 'Non ne hai bisogno' e io l'ho voluto fare nonostante lei avesse detto di no".



Il messaggio di body positivity: "Bisogna accettarsi" "Tutto questo per dirvi che bisogna accettarsi", continua Cecilia Rodriguez. "Io evidentemente in quel momento non mi sono accettata, non avevo... niente", prosegue alludendo alle forme. "Mi dispiace perché quando siamo piccoli non ci rendiamo conto, poi crescendo uno sicuramente prende molta più consapevolezza e si rende conto che non è tutto un paio di tette. Alla fine non sono le tette che fanno la persona", spiega. E continua scherzando: "Poi ovviamente un complimento in più per strada lo abbiamo ricevuto grazie a queste (indica il seno, ndr)". L'influencer argentina conclude: "Pensateci bene se ne avete bisogno, se poi è una cosa che vi renderà felice perché è un trauma che avete, va bene".

Cecilia Rodriguez, dal topless al nude su Maxim Cecilia Rodriguez è perfettamente a suo agio con il proprio corpo: bellissima e con le curve sinuose non esita a sfoggiare la sua avvenenza con immagini sexy. Non solo durante la partecipazione all'"Isola dei Famosi" ha trascorso alcuni giorni senza veli su playa desnuda, ma anche posato come mamma per scatti ad alto tasso erotico l'ha fatta per Maxim Belgio. Più di una volta, poi, sui social ha sfoderato foto in topless.