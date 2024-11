Dopo le nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono rifugiati in una splendida villa in Sardegna per godersi in tutta serenità i primi momenti di questa nuova vita. Con l'inizio dell'autunno invece sono partiti per qualche giorno in Valchiavenna dove si sono coccolati in uno chalet da favola. Ora sono in Perù, pronti per una nuova avventura da vivere insieme.