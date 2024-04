Fotogallery - Fedez a Miami ne combina di tutti in colori: bagno ghiacciato in spiaggia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono concessi qualche giorno da sogno in Trentino, prima del grande giorno.

A giugno la coppia si sposerà ma per ora si godono un po’ di intimità in Val di Ledro all’insegna della sauna in camera, bagni nel torrente ghiacciato, coccole e trekking. Le immagini della sorella di Belen con il fidanzato mezzi nudi sono bollenti e i follower li hanno ricoperti di like.