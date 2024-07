Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser finalmente sposi! Le immagini del matrimonio, che si è tenuto in una villa a pochi passi da Firenze in Toscana, sono state postate sui profili degli sposi compreso il momento toccante in cui la sposa, al braccio di suo padre, si è avvicinata all'altare dove un commosso Ignazio l'aspettava. Belen Rodriguez in veste di damigella non ha trattenuto le lacrime.