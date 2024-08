Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto una lussuosissima villa in Sardegna come location per la luna di miele. Con i follower condividono sui social alcuni momenti delle loro giornate spensierate: le pose sexy in costume, le coccole, il relax a bordo piscina e le escursioni in barca. Non poteva iniziare in modo migliore questo nuovo percorso insieme per loro, che hanno scelto di allontanarsi da tutto e da tutti per qualche settimana di intimità totale. Ma non sono completamente soli: con la coppia sono partiti anche i cagnolini Aspirina ed Ercolino, fedelissimi compagni di avventura.