Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo le nozze celebrate a giugno vivono in un sogno dove non c'è spazio per nessun altro. Hanno trascorso l'estate in Sardegna come due piccioncini in una luna di miele senza fine. Ora continuano la loro avventura sulle Alpi, in versione due cuori e una capanna (ma di lusso). La coppia posta sui social le foto e i video dallo chalet in Valchiavenna in cui alloggiano: all'esterno un panorama maestoso e dentro spazio solo per loro.