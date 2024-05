L’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez con Belen in Andalusia

Cecilia Rodriguez è partita per il suo addio al nubilato con tutti i gadget (parrucche colorate e sgargianti, occhiali a forma di cuore) e gli abiti per l’occasione (come le t-shirt personalizzate con la scritta "Chechu se va a casar"). L'influencer, che sposerà il fidanzato Ignazio Moser a fine giugno in Toscana, ha organizzato una fuga a Marbella con le amiche, la sorella Belen Rodriguez e la madre Veronica Cozzani. Dopo aver condiviso recentemente le prove d'abito sue e dei nipoti Luna Marì Spinalbese e Santiago De Martino, la futura sposa e il suo team bride sono volate in Andalusia, una regione della Spagna che si affaccia sul mare, per una vacanza all'insegna del divertimento.