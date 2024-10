Caso beneficenza, Naomi Campbell si difende: "Non ho usato i soldi della Ong"

In soldoni, Fashion for Relief ha speso in beneficenza soltanto l'8,5% dei milioni di sterline raccolti. Conti alla mano, su 1,7 milioni raccolti, solo 5.500 sterline sono andate, dunque, davvero ad attività benefiche. Perché il resto, come certificato dall'indagine, sarebbe stato utilizzato per pagare, per esempio, il soggiorno della Campbell in un hotel a cinque stelle a Cannes con trattamenti spa, servizi in camera e sigarette inclusi per un totale di 7.940 euro; un volo Londra-Nizza per trasferire opere d'arte e gioielli a un evento di raccolta fondi a Cannes nel 2018 (14.800 euro). E ancora per pagare la sicurezza privata della stessa Campbell o per finanziare operazioni legate a interessi privati delle sue socie coinvolte, Bianka Hellmich e Veronica Chou.