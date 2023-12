I due ballerini però ci hanno tenuto a rispondere, smentendo le voci con tanta ironia: "Tutti lo sanno e noi non lo sappiamo: anche oggi ci siamo separati. La nostra è una famiglia strana", dicono in un divertente video condiviso su Instagram.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi? La notizia è rimbalzata sulle pagine di cronaca rosa e sui social, facendo mettere in allarme i fan della coppia.

Carmen Russo in crisi con il marito? Lei ed Enzo Paolo Turchi rispondono così Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi hanno organizzato un simpatico siparietto social per smentire le voci insistenti che negli scorsi li volevano sull'orlo del baratro. Mentre la ballerina si mette il rossetto, il marito arriva tutto agitato e le comunica: "Carmen, una notizia importantissima. Solo noi non la sappiamo... La nostra è una famiglia strana, perché tutti lo sanno e noi non lo sappiamo: anche oggi ci siamo separati". Lei si mostra incredula: "Un'altra volta ci siamo separati? No dai, non è possibile!". Poi concordano: "Scusate tanto, aspettiamo dopo Natale... Ci sono le feste... Ci separiamo dopo le feste, va bene?".

Come sono nate le voci di crisi Sono state le dichiarazioni di Carmen Russo durante un'intervista in tv a far nascere le voci su una rottura con Enzo Paolo Turchi: "In ogni coppia ci sono momenti difficili... Non è bello sottolineare, scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità... Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti" ha detto la ballerina, e le sue parole sono state fraintese. Lei voleva parlare di un sentimento che sa affrontare e superare le difficoltà alle quali la vita inevitabilmente sottopone chiunque, ma le sue parole sono state interpretate come quelle di chi descrive una relazione sull'orlo del baratro.

