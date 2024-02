La vita privata di Carlotta Mantovan, perché vive in Francia?

Carlotta Mantovan ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla sua vita privata ed è anche per questo motivo che, dopo la morte del compianto Fabrizio Frizzi, ha deciso di trasferirsi in Francia. Con la figlia Stella vive in una cittadina di campagna a nord del Paese e si è dedicata totalmente alla sua bambina. Sui social posta di tanto in tanto immagini che la ritraggono immersa nella natura, in bici tra distese di prati oppure a cavallo, la sua grande passione. Di recente è tornata in tv in Italia per partecipare a un talent show del sabato sera.