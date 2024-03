Gli espetti reali assicurano che l’erede al trono non ha alcuna intenzione di riappacificarsi con il fratello, anzi che la principessa di Galles abbia evitato di comunicare la malattia in privato ai cognati prima di diffondere il video proprio perché non si fida di loro.

Dopo l’annuncio del cancro di Kate Middleton, occhi puntati su Harry e Meghan per capire se in una circostanza così difficile per William e per la monarchia inglese c’è spazio per una riconciliazione.

Harry e Meghan Markle, la reazione del duca e della duchessa di Sussex dopo l'annuncio sulla salute di Kate Pare che dopo la diffusione del video (ecco tutti in retroscena) in cui Kate Middleton annunciava di sottoporsi a chemioterapia preventiva, visto che i medici hanno scoperto la presenza di un cancro durante gli esami successivi al suo intervento chirurgico addominale a gennaio, Harry e Meghan abbiano sentito i principi di Galles, non si sa se direttamente per telefono, via messaggi o per interposta persona. Fatto sta che ora gli inglesi attendono di capire come si evolveranno i rapporti tra i figli di Re Carlo. A maggio il duca di Sussex andrà a Londra e come riporta il Mirror “Data la diagnosi di cancro di Kate, Harry farà sicuramente degli sforzi per vedere suo fratello William e Kate quando tornerà nel Regno Unito a maggio” ma il giornale precisa anche che “se mai accadrà, sarà un incontro molto breve, attentamente coreografato e organizzato per durare poco tempo affinché i fratelli possano evitare ogni conversazione difficile".



William erede di Carlo III incontrerà il principe Harry? Il principe William e Kate Middleton alle prese con la diagnosi di cancro hanno altro a cui pensare e Harry e Meghan sono l’ultimo dei loro interessi. A maggio quando il duca di Sussex si recherà a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games probabilmente sarà solo, senza Meghan e senza i figli Archie e Lilibet Diana. Non ci sono grandi aspettative su una reunion familiare e tanto meno una riconciliazione tra fratelli. Secondo una fonte reale che ha parlato al Telegraph l’erede al trono “ha sempre fatto tutto il possibile per proteggere la sua famiglia" e se dunque la vicinanza di Harry può turbare la serenità dei principi di Galles si eviteranno incontri o colloqui. E’ anche vero che se Harry tornasse nel Regno Unito e non incontrasse il fratello e la cognata, dopo la diagnosi shock, sarebbe decisamente imbarazzante.



Sarà una Pasqua diversa per i reali Ci si aspettava di vedere Kate Middleton a Pasqua, invece, le festività saranno tutt’altro che ordinarie. Alla messa nella cappella di St. George non ci sarà la riunione di famiglia a cui gli inglesi erano abituati. E nemmeno ci sarà il pranzo nel castello di Windsor. L’anno scorso si sono riuniti per la prima volta senza la defunta Regina Elisabetta, ma quest’anno il clima sarà altrettanto triste e turbato dalle cure oncologiche di Kate e Re Carlo.

Il coraggio di Kate Middleton contro il cancro induce alla prevenzione Dopo l’annuncio della diagnosi di cancro della principessa di Galles, gli inglesi hanno preso d’assalto i siti di informazione per capire meglio di cosa si tratta, per scoprire sintomi e possibilità di prevenzione. Il servizio sanitario nazionale e gli enti di beneficenza hanno elogiato il coraggio di Kate dopo che il suo videomessaggio ha suscitato un enorme interesse dicendo che potrebbe salvare vite umane perché ha incoraggiato gli altri a verificare i sintomi. Il giorno dopo la rivelazione della chemioterapia preventiva da parte della principessa di Galles, sono quintuplicate le visite alla pagina sul cancro del Servizio Sanitario Nazionale. Il direttore del NHS England, il professor Peter Johnson, ha dichiarato: “La principessa del Galles che parla coraggiosamente della sua diagnosi aiuterà gli altri a fare lo stesso. Grazie a ciò, abbiamo riscontrato un picco di persone che visitano informazioni vitali sul nostro sito relative a segni e sintomi. Parlare di cancro salva vite umane se incoraggia le persone a farsi avanti prima se le cose non vanno bene”.

