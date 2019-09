C era una volta un sex symbol, guarda come è cambiato Clooney

In vacanza sul Lago di Como insieme alla moglie Amal Alamuddin e ai figli Ella e Alexander, George Clooney appare molto diverso da come ce lo ricordavamo. Il settimanale "Chi", nel numero in edicola da mercoledì 11 settembre, pubblica le foto della star di Hollywood mentre si gode una gita in motoscafo: capelli bianchi, barba incolta e viso segnato, visto così l'attore dimostra tutti i suoi 58 anni.