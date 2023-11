Brigitte Nielsen a 60 anni è madre di una bimba di 5 e non potrebbe essere più felice di così.

La nascita di Frida per l'attrice e per il marito Mattia Dessi è stata una gioia immensa e il fatto che sia arrivata molto più tardi rispetto alla media delle donne che diventano mamme per lei è solo una nota positiva. "Avete presente quello che dicono i bambini? Che le nonne sono migliori. Ecco, io adesso ho la pazienza e quel pizzico di amore in più da dare, e penso che sia perché ho l'età di una nonna" ha detto alla rivista People.