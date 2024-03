Il party scatenato di Bianca Balti

"Volevo dirvi che vi voglio un sacco di bene!" esclama Bianca Balti prima di spegnere le candeline. Si rivolge ai numerosi invitati del suo party glamour, tra i quali Marco Mengoni, Emis Killa, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Gilda Ambrosio tutti vestiti di bianco. La super modella indossa un abito composto da reggiseno e una cascata di cristalli che non nascondono il suo corpo perfetto. Per un compleanno così importante le torte sono due: due ugly cake con su scritto: "Forty and still don't get jokes" e (40 anni e ancora non capisco le battute), "...And too young for botox" (...e troppo giovane per il botox). Tra brindisi e balli scatenati è stata una serata indimenticabile.