E' la stessa attrice a confermarlo, anche se laconicamente, durante un'intervista al Messaggero: "Tutto bene, l'amore è amore", ha detto a proposito della love story. La dichiarazione arriva pochi giorni dopo che la coppia è stata paparazzata abbracciata e sorridente per le vie di Roma dal settimanale Diva e Donna, dopo una sessione di shopping per la casa.

Benedetta Porcaroli è felice con il fidanzato Riccardo Scamarcio Come sempre Benedetta Porcaroli è stata laconica riguardo alla sua vita privata, ma al Messaggero ha confermato di essere innamorata di Riccardo Scamarcio. Ormai i due attori non vogliono più nascondere il loro amore e quando sono stati paparazzati a Roma non si sono sottratti come loro solito ai flash, ma si sono lasciati immortalare abbracciati e sorridenti nel negozio di arredamento e poi a spasso per la città.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, il primo incontro sul set del film "L'ombra del giorno": ecco come si sono conosciuti Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono conosciuti nel 2021 sul set del film "L'ombra del giorno" del quale erano protagonisti. Tra una scena e l'altra è sbocciata la passione, nonostante la differenza d'età di 18 anni, ed è iniziata la loro relazione. I due hanno cercato di vivere nella totale discrezione la loro storia, ma non sono riusciti a sfuggire ai pettegolezzi e alle indiscrezioni.

Riccardo Scamarcio, dove vive e chi sono la moglie e la figlia Quando ha conosciuto Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio era sposato con Angharad Wood. L'attore e la manager si sono conosciuti nel 2018: solo pochi mesi dopo sono diventati marito e moglie, e hanno vissuto nell'attico dell'attore in centro a Roma. Nel 2020 è nata la loro figlia, Emily, ma pochi mesi dopo Riccardo ha deciso di interrompere la relazione con Angharad per iniziare la storia con Benedetta. C'è stato poi un riavvicinamento tra Scamarcio e la Wood: i due si sono dati una seconda chance (in quel periodo la Porcaroli si è legata sentimentalmente a Pietro Castellitto) ma le cose non hanno funzionato.