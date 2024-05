Bella Hadid regina di Cannes, impeccabile in bikini

Dopo aver sfilato sul red carpet conquistandosi il pubblico, la top model si rilassa tra aperitivi, tuffi e dolce vita in Costa Azzurra. Cattura i flash e strega tutti con il suo fisico perfetto e i fan sono sobbalzati quando ha fatto sapere di voler mettere da parte un po’ le passerelle. Si gode le gite in barca con gli amici, i bagni nelle acque francesi, il relax sulle spiagge più esclusive mettendo in mostra tutto il suo sex appeal a favor di flash.

Bella Hadid è la modella più pagata e richiesta al mondo e sembra impossibile che voglia mettere da parte le passerelle che tanti successi le continuano a regalare. Eppure, al cuor non si comanda e apre che la decisione di rallentare con il lavoro sia proprio dovuta al fidanzato con cui ha trovato la felicità. Lui è un addestratore di cavalli che vive in Texas e per Adan Banuelos, Bella sarebbe disposta a concentrarsi più sui sentimenti.

Bella Hadid e Adan Banuelos sarebbero insieme dallo scorso autunno, quando sono stati paparazzati mentre si tenevano per mano e si scambiavano baci appassionati. Sui social hanno ufficializzato solo a febbraio, nel giorno di San Valentino, quando in un post la modella ha pubblicato la foto che la ritraeva seduta su una staccionata in veste di cowgirl accanto al fidanzato.

Insieme ad Adam Banuelos Bella Hadid vive in Texas e in un’intervista recente ha detto: “Qui ho amici con cui mi diverto di più, e finalmente non devo fingere. Se non mi sento bene, non esco. Se non mi sento bene mi prendo del tempo per me stessa. Prima non potevo farlo. Ora, quando qualcuno mi vede nelle foto e dice ‘sembra felice’, sono felice davvero”.