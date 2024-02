Belen single, dopo Elio Lorenzoni esce con l'ex di Diletta Leotta

Cosa ci fa Belen Rodriguez a passeggio con Giacomo Cavalli? Il modello, ex di Diletta Leotta, era di passaggio a Milano e ne ha approfittato per trascorrere qualche ora di chiacchiere e relax con la showgirl argentina.

Belen Rodriguez sola su Instagram Belen Rodriguez è uno spirito libero. Lo ha sempre detto la showgirl e lo confermano i fatti. Chi sta con lei deve saper cogliere il momento giusto per stare insieme, quello per lasciarla sola, quello ancora per concederle i giusti spazi di riflessione e meditazione. Non bisogna essere troppo gelosi, bisogna saper interpretare la sua voglia di silenzio o di sfogarsi. Lo scorso weekend era in Scozia da sola e per avere compagnia chiamava le amiche. A riflettere e a prepararsi per un libro tutto suo, tutto da scrivere, tutto da pensare. Non c’era Elio Lorenzoni al suo fianco.

Belen Rodriguez con un nuovo fidanzato? Le ultime notizie Elio Lorenzoni non c’era nemmeno qualche giorno prima della partenza, quando Belen Rodriguez a Milano ha incontrato il suo amico modello Giacomo Cavalli. Il ragazzo che vive a New York e che è stato fidanzato con Diletta Leotta è stato fotografato con la showgirl argentina a spasso per il capoluogo lombardo. Il settimanale “Chi” ha paparazzato Belen e Giacomo nella notte. I due erano in un locale con un gruppo di amici, poi la Rodriguez e Cavalli si sono allontanati da soli a piedi fino a casa di lui. Sono saliti nell’appartamento di Giacomo e Belen se n’è andata solo un’ora dopo uscendo da una porta secondaria.

