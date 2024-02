Belen Rodriguez vola in Scozia, viaggia da sola?

Leggi anche: Belen si spoglia, le foto in casa sono infuocate

Belen Rodriguez dopo Natale è tornata in Argentina e ha mostrato ai follower i luoghi in cui ha vissuto da ragazzina. A Buenos Aires si è diplomata al liceo artistico e poi si è iscritta al corso di Scienze della comunicazione all'Università ma poi nel 2004 si è trasferita in Italia. Belen vive e lavora a Milano, ma ha tanti luoghi del cuore in cui rifugiarsi quando è a caccia di privacy e relax. Quest’estate ha sofferto di depressione e per farsi curare è stata ricoverata venti giorni in una clinica di Padova. “Ho iniziato a non respirare più, sono arrivata a pesare 49 chili, non mangiavo più, non volevo più aprire la luce, ma ho deciso di combattere - aveva raccontato in un’intervista - Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza". Poi Elio Lorenzoni l’ha aiutata a rinascere e a riprendere in mano la sua vita.