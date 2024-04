Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme alla festa di Santiago

Buon compleanno Santiago! Quanti anni ha il figlio di Belen e Stefano

Per la festa in giardino di Santiago, Belen Rodriguez ha pensato a tutto: smash burger per i bambini confezionati in box colorati d’asporto, e una torta a dir poco originale sulle tonalità del bianco e nero con le candeline. La showgirl ha postato alcuni momenti della festa tra cui un selfie in cui si intravede alle sue spalle la sagoma di Stefano De Martino, con cui è stata paparazzata di nuovo insieme dopo la separazione. Il conduttore tv sui social non ha pubblicato nulla preferendo lanciare solo spot di lavoro.