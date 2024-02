Belen Rodriguez single a Dubai, vacanza di lusso con la Petineuse

Dopo la Scozia raggiunge una metà calda e non da sola. Se pensate che la showgirl argentina stia scappando dopo l’addio a Elio Lorenzoni vi sbagliate, perché come ha precisato lei stessa non è una fuga, ma un viaggio di lavoro e divertimento. Da single. Nella settimana di San Valentino tra i grattacieli degli Emirati Arabi con Belen c’è Patrizia Griffini la Petineuse del Grande Fratello.

Belen a Dubai Lo spettacolo di Jennifer Lopez, i selfie con Naomi Campbell, il volo in aereo super lusso, il resort da mille e una notte e i panorami mozzafiato dalla camera d’albergo. Il viaggio di lavoro di Belen Rodriguez single a Dubai è un vero spasso. Accanto a lei c’è l’amica di sempre, Patrizia Griffini, pronta a strapparle un sorriso anche quando la Rodriguez non ha più la dolce metà al suo fianco. Con Elio Lorenzoni la storia è finita al ritorno dalla vacanza di Capodanno in Argentina. Le incomprensioni sono state insuperabili e quell’amore nato dopo tanti anni di amicizia è naufragato, nonostante lui avesse avuto un ruolo determinante nel periodo nero di Belen. Quando in estate lei ha affrontato la depressione, è stata ricoverata in clinica, ha perso tanti chili, proprio Elio l’aveva aiutata a tornare in forma. Oggi Belen Rodriguez ha lavorato su se stessa, poco tempo fa diceva di essere ancora nel mezzo della tempesta, ma intanto ha chiarito alcuni punti fermi. Ed è ripartita.

Belen, botta e risposta con gli hater Belen Rodriguez ha postato le foto del suo viaggio, ma già dalla partenza i fan hanno avuto da ridire e la showgirl ha risposto per le rime agli hater. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver abbandonato i suoi due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2, che sono rimasti a Milano con i nonni. "Da cosa scappi? Per fortuna che hai dei genitori come i tuoi" ha scritto una. Belen ha subito replicato: "Chi scappa da che? Sono qui per lavoro". E poi Belen Rodriguez rassicura i suoi fan che si preoccupano per il suo benessere: “Sto bene! Sono venuta qui per lavoro… Me la godrò per bene”. Aggiunge a un’altra follower: “Sono qui per lavoro, ma mi divertirò tantissimo!”.

