Ad accompagnarla nella scoperta dei paesaggi suggestivi e misteriosi non c'erano i figli Santiago De Martino (avuto da Stefano De Martino ) e Luna Marì Spinalbese (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese ), e non c'era nemmeno il compagno Elio Lorenzoni con cui pare le cose non vadano bene. Per avere un po' di distrazione e non sentire troppo la solitudine, la showgirl ha fatto ricorso alle amiche, che le hanno fatto compagnia in videochiamata.

Fotogallery - Belen Rodriguez in Scozia, viaggio in solitaria

Tgcom24

Le telefonate alle amiche dalla Scozia Una vacanza in solitaria per staccare la spina e recuperare un po' di serenità, specie se si sta attraversando un periodo difficile, può essere una buona idea per ritrovare il proprio centro. Il rischio però è quello di cedere troppo alla solitudine e alla malinconia. Per fortuna Belen Rodriguez può contare sulle sue amiche che, anche se lontane, le sono vicine. Dopo una giornata passata a esplorare luoghi magici e paesaggi incredibili, la showgirl si rifugia in hotel per una videochiamata con Patrizia Griffini e poi con Michela May che le dedica una canzone.

Con Elio Lorenzoni è davvero finita? Certo colpisce il fatto che Belen Rodriguez abbia deciso di partire per un weekend da sola in Scozia proprio nel momento in cui le voci sulla fine della sua relazione, o quantomeno su una pausa di riflessione, con Elio Lorenzoni sono insistenti. I due hanno trascorso due settimane in Argentina per Capodanno e sembravano innamoratissimi, poi al ritorno sul profilo social della showgirl si sono perse le tracce dell'imprenditore. I gossip sulla loro rottura sono sempre più decisi, rilanciati anche dal direttore di Novella2000 Roberto Alessi, ma manca la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.