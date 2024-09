Belen Rodriguez in love, la prima foto social del fidanzato

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano fino ad ora hanno scelto di non mostrarsi insieme sui social. Hanno fatto eccezione solo alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, quando hanno lasciato che li immortalassero stretti in un ballo. Per il resto, le loro interazioni si limitano a fugaci apparizioni dell'ingegnere nei post della showgirl, o localizzazioni negli stessi luoghi, come durante le vacanze estive ad Albarella.