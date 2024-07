Belen Rodriguez non era da sola alle nozze della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. La showgirl argentina si è fatta accompagnare dal fidanzato Angelo anche se ha preferito non pubblicare foto per non destare curiosità e attenzione al matrimonio della sorella. Cecilia doveva essere la protagonista e Belen si è tenuta un passo indietro lasciando tutta la scena a lei. Però Angelo c’era e i due sono stati beccati ballare appassionatamente in pista.