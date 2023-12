Da Belen Rodriguez a Ilary Blasi, ecco i migliori gossip del 2023

Non solo Michelle Hunziker e Diletta Leotta, cosa è successo in un anno da vip

A tenere banco anche la vita sentimentale di Elisabetta Canalis che ha ufficializzato l’addio dal marito americano Brian Perri. Il 3 luglio i due si sono presentati in tribunale a Los Angeles per firmare le pratiche di divorzio. La ex velina ora è fidanzata con un campione di kick boxing, Georgian Cimpeanu con cui condivide anche la passione per lo sport.



Affinità sportiva e passione alle stelle anche per Melissa Satta e Matteo Berrettini. Dopo le prime paparazzate sul finire dello scorso anno, nel 2023 la ex velina e il tennista sono diventati “ufficiali” con primi selfie su instagram e red carpet insieme. La coppia ha lottato per difendere il proprio amore dagli hater che hanno cercato di minare la loro serenità accusando la Satta di distrarre il campione, ma la ex velina e Berrettini hanno difeso a spada tratta la loro relazione e ora sognano un figlio.



Tra le coppie che hanno resistito alle voci di crisi, c'è quella formata da Chiara Ferragni e Fedez, che hanno vissuto un momento difficile dopo il Festival di Sanremo 2023. Il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston aveva scatenato le polemiche e i dubbi dei fan. Lui si era allontanato dai social e lei aveva lasciato intendere di non essere felice. Poi hanno chiarito la situazione e sono tornati a mostrarsi innamorati in una nuova casa milanese di superlusso.

Tra le belle notizie del 2023 ci sono le novità in casa Hunziker-Ramazzotti. A marzo Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Intanto i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono usciti allo scoperto con i loro nuovi amori. Per il cantante una relazione con Dalila Gelsomino, mentre la Hunziker è innamorata dell’osteopata romano Alessandro Carollo.



Tra le good news c’è anche la nuova storia d’amore di Diletta Leotta con il portiere Loris Karius e la nascita ad agosto della loro bambina, Aria. E che dire della telenovela che ha tenuto banco anche per tutti i dodici mesi del 2023? Dalla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti (avvenuta nel 2022) alle relazioni dell’ex calciatore con Noemi Bocchi e della conduttrice tv con il tedesco Bastian Muller, senza dimenticare tappe in tribunale, frecciatine social, interviste intime e dettagli piccanti conditi da fotografie e viaggi delle nuove famiglie allargate.