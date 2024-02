La showgirl argentina trascorre il pomeriggio con i figli Luna Marì e Santiago e ne approfitta per un po’ di divertimento sulle attrazioni del parco. Sul tappeto elastico si fa imbracare e poi salta scatenata come non mai lasciandosi andare anche alle smorfie e alle pose per i paparazzi che la stavano inseguendo.

Bella come il sole, Belen Rodriguez si scatena in un parco milanese in compagnia dei suoi due figli. Indossa jeans comodi e sneakers per salire sulle giostre e dopo un giro sul bruco mela con Luna Marì, si cimenta nel tappeto elastico dando prova della sua abilità nei volteggi per aria. I flash dei fotografi la immortalano in ogni posa mentre la showgirl si diverte a dare spettacolo. Poi sui social posta alcuni frammenti del suo pomeriggio e in uno scatto in cui appare mano nella mano con il primogenito scrive: “Fidanzata sì con mio figlio”.

Solo pochi giorni fa Belen Rodriguez veniva immortalata a una festa insieme a Bruno Cerella, cestista della Blu Basket. I due che sono entrambi argentini e si conoscono da anni hanno partecipato al party di un’amica e sui social hanno postato le foto accendendo il gossip. Tra un allenamento in palestra (la stessa frequentata da Stefano De Martino) e un’uscita con Cerella, Belen Rodriguez tiene incollati ai social i suoi fan a caccia di novità sulla sua vita sentimentale da quando ha detto addio a Elio Lorenzoni.