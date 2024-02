Belen Rodriguez sexy e felice a una festa con Bruno Cerella

Belen Rodriguez e Bruno Cerella, le foto insieme

Belen Rodriguez nel weekend ha pubblicato un'immagine su Instagram in cui appare accanto a Bruno Cerella, un giocatore della Blu Basket, la squadra di Treviglio (Bergamo). I due hanno partecipato alla festa di compleanno di un’amica e Belen è stata la prima a condividere uno scatto della serata insieme in cui appare una certa intimità. Nella didascalia, ha scritto "Friends", ma non è chiaro se intendesse dire che sono solo amici o se si riferisse al suo legame con Giorgia. Anche Cerella ha ripostato la foto della cena fra amici con una bella tavolata dove si intravede anche la Rodriguez. Poi Belen ha messo nelle storie anche il video dei suoi balletti al party. Indossa un abito nero a pois bianchi molto corto che mette in mostra le sue gambe affusolate e seducenti e ancheggia sensuale davanti all’obiettivo.