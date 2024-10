Non è chiaro se Belen Rodriguez in questo periodo sia felicemente single o no. La storia con Angelo Edoardo Galvano sembra giunta al capolinea, nonostante alcune paparazzate quando cercavano di ricucire il rapporto, e anche con un nuovo accompagnatore Nicola Donadon con cui si è abbracciata di recente non ci sono conferme che sia amore. Per ora Belen, splendida mamma 40enne, si concentra sul lavoro, sui figli e sulla nuova casa in cui si è appena trasferita.