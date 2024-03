Dopo Belen Rodriguez , anche Bruno Cerella prende la parola per chiarire la natura dei loro rapporti. "Io sono single, sono solo dicerie", aveva scritto la showgirl a proposito delle voci che la volevano impegnata in un flirt con lo sportivo, e lui alla Gazzetta dello Sport sottolinea: "Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia".

Tgcom24

Le parole di Bruno Cerella sul flirt con Belen Rodriguez "Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate. Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere" ha detto Bruno Cerella a proposito del suo legame con Belen Rodriguez. "Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà in fondo, mi fa divertire e mi fa divertire tanto", ha aggiunto, non nascondendo che il loro è comunque un legame speciale.

Il gossip su Bruno Cerella e Belen Rodriguez Le voci di flirt tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella hanno iniziato a circolare qualche settimana fa, in concomitanza con quelle che volevano al capolinea il legame della showgirl con Elio Lorenzoni. A fare da catalizzatore al gossip, le riprese di un quadro appartenente a Cerella apparse sul profilo Instagram di Belen. Sono comparsi anche abbracciati e sorridenti in una storia social, insieme ad altri amici, e tanto è bastato per far volare i pettegolezzi sul loro conto. I due avevano avuto una breve relazione tanti anni fa e sono rimasti in ottimi rapporti.

