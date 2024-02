Fotogallery - Jimmy Ghione e la ex Pupa Maria Laura De Vitiis

Con un tuffo nel mare di Genova, Belen Rodriguez chiude con il passato.

La showgirl ha postato su Instram uno scatto che la ritrae in bikini immersa nelle acque profonde e ha scritto a commento: "Lascia il passato, lascia fluire il presente, oggi e ora". In molti hanno visto nelle sue parole un'ulteriore conferma della fine della storia con Elio Lorenzoni, che però non è stata ancora ufficializzata a chiare lettere.