Belen Rodriguez e Angelo Galvano stanno ancora insieme? Ecco l'indizio social

Si era parlato di una rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano, che da settimane sembravano lontani. Ma è bastata una storia pubblicata dall'ingegnere a sparigliare le carte e a far pensare che tra loro la storia è ancora aperta. La foto è quella di un cielo azzurro e del mare calmo, ma è la localizzazione ad Albarella a spazzare via come un colpo di vento tutte le malelingue: è proprio lì infatti che in questi giorni la showgirl argentina si trova in vacanza con i figli e i genitori.