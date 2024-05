Pare proprio che Veronica Cozzani sia stata la causa della rottura tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni . Per questo vedere la complicità tra la madre della showgirl e la sua nuova fiamma è una garanzia per la storia d’amore che sta nascendo con Angelo Edoardo Galvano. Durante una serata milanese vanno tutti ospiti a casa di Cecilia e i paparazzi li intercettano per strada. Angelo abbraccia prima la Cozzani e poi Gustavo Rodriguez, gesti che riempiono il cuore di Belen. Del resto, la Rodriguez lo ammesso in radio: “Se mia mamma inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… La faccio fuori. Anche entro poco”.

Chi è Angelo Edoardo, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

Angelo Edoardo Galvano, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, non è come tutti gli altri amori della showgirl. Non appartiene al mondo dello showbiz (e nemmeno lo frequenta come invece era accaduto per il parrucchiere Antonino Spinalbese). Ha 34 anni, è esperto di tecnologie sostenibili, è un ingegnere del settore energetico. Stando a quanto riporta il settimanale “Chi”, Angelo è un uomo riservato e non solo lui ha già conosciuto i genitori di Belen, ma anche sua madre che vive in Sicilia è felice per la storia d’amore del figlio.