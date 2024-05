Belen Rodriguez mano nella mano con Angelo Edoardo Galvani

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvani sono due piccioncini innamorati. Lei in abito chemisier a quadri e lui in maglietta e cappellino, sono stati fotografati durante un momento di relax insieme a un gruppo di amici. La showgirl era appena tornata da un weekend pazzo a Madrid, dove ha festeggiato l'addio al nubilato della sorella Cecilia Rodriguez (che tra poche settimane sposerà Ignazio Moser) ed è subito partita per la Franciacorta insieme al nuovo fidanzato. Non è un viaggio romantico il loro, ma anche in mezzo alla comitiva sembrano presi l'uno dall'altra.