Belen Rodriguez ad Albarella con la famiglia... ma Angelo dov'è?

Per Belen Rodriguez l'isola di Albarella è un posto del cuore. L'ha "scoperta" quando faceva coppia con Antonino Spinalbese ed è lì che ha deciso di vivere la gioia dei primi giorni dopo la nascita di Luna Marì, ma anche di trascorrere i periodi più bui e dolorosi. Adesso si gode una bella vacanza in famiglia tra bagni in piscina e pedalate in bicicletta immersa nella natura. Negli scatti social si mostra da sola, bella e spensierata, e l'assenza di Angelo Galvano al suo fianco si nota.