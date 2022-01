Belen “negrita”, dalla quarantena rispolvera scatti ad alto tasso erotico

Tgcom24 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Assapora ancora un po’ di aria di mare e sole, rispolverando le foto scattate durante la vacanza. Belen Rodriguez è in quarantena milanese con i figli ma non perde occasione per far sognare i follower. Pubblica gli scatti realizzati in Uruguay quando in bikini si dedicava alla sessione di tintarella, coperta da pochi fazzoletti di stoffa che enfatizzavano le sue curve. “Negrita” scrive a corredo di alcune immagini imperdibili.