Belen con chi sta? Dal nuovo flirt all'allenamento in solitaria

Si vocifera di una storia con il cestista Bruno Cerella, ma intanto la Rodriguez si fotografa in palestra… la stessa in cui va Stefano De Martino

Gira voce che il suo cuore batta per lo sportivo della Blu Basket, colpa di un quadro e della passione in comune per l’arte. Ma si fotografa anche nella stessa palestra dell’ex marito.

Belen Rodriguez si è innamorata del cestista Bruno Cerella? Oppure c’è un ritorno di fiamma con Stefano De Martino? E’ in pace con Antonino Spinalbese? E’ proprio finita con Elio Lorenzoni? La showgirl argentina ironica e bellissima posta scatti e frasi sibilline ma della sua vita sentimentale non si sa più nulla da quando si sono perse le tracce di Lorenzoni.

Tgcom24

Chi è il nuovo amico di Belen Rodriguez? Che lavoro fa? Elio Lorenzoni è sparito? E’ bastato un video con un quadro per scatenare il gossip. Belen Rodriguez ha girato il filmato riprendendo tutti i dettagli di un dipinto, lo stesso che ha appeso alla parete di casa Bruno Cerella, argentino come Belen, due anni meno di lei, cestista della Blu Basket, la squadra di Treviglio (Bergamo). La Rodriguez ha mostrato l’opera d’arte e in men che non si dica i follower più attenti hanno notato che si trattava dello stesso visto nell’appartamento di Cerella. Flirt in corso si è subito detto, mentre indagando nella vita privata della showgirl e dello sportivo si scopriva man mano che i due si conoscono da anni.

Leggi Anche Belen Rodriguez single a Dubai, vacanza di lusso con la Petineuse

Belen e Cerella si conoscono da 6 anni Belen Rodriguez e Bruno Cerella non sono nuovi al gossip. Nel 2018 erano stati fotografati insieme. In quel periodo Belen Rodriguez usciva dalla storia con il motociclista Andrea Iannone, che oggi è felicemente fidanzato con Elodie. Gli scatti mostravano Belen e Cerella in atteggiamenti intimi con tanto di bacio scoccato sulla guancia dell’atleta davanti ai flash.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella, oltre ad essere entrambi argentini, hanno in comune la passione per l’arte. “L’arte è una cosa che mi appassiona – ha detto Bruno Cerella in un’intervista a Forbes - Mi incuriosisce, non sono un grande intenditore, non mi posso considerare tale. Però sto coltivando questo interesse”.

Leggi Anche Belen Rodriguez in bikini, un tuffo in mare per chiudere con il passato