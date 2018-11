9 febbraio 2015 Belen... coscialunga super sexy A Verissimo la showgirl mostra le gambe

10:15 - Su quello sgabellino nello studio di Verissimo ha catalizzato flash e sguardi. Addosso solo una mini tutina con pantaloncini sgambatissimi, tacchi vertiginosi e poi... gambe, lunghissime, levigate, toniche e scolpite. Belen "Coscialunga" lascia tutti a bocca aperta, fronte e retro è una scultura che seduce e ammalia.

Non sbaglia un colpo la showgirl argentina, e con il ruolo, acclamatissimo, di attrice in "Non c'è due senza te" fa l'en plein dopo il successo televisivo di “Tu si que vales”. E nello studio con Silvia Toffanin è lei che tiene banco. Anzi le sue gambe, che sfoggia in tutte le posizioni e da tutti i lati. Statuarie, lunghissime e super sexy. Belen lo sa, naturalmente. E su quello sgabellino, al centro dell'attenzione, gioca tutte le sue carte da esperta seduttrice. Ancora una volta è lei la prima donna, la star indiscussa.