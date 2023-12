Dopo aver vuotato il sacco in tv raccontando di essere stata tradita dal suo ex Stefano De Martino, aver attraversato alcuni mesi difficili di depressione ed essere rinata grazie al nuovo fidanzato, la showgirl argentina si lascia andare alle risate e alla felicità lasciandosi alle spalle il periodo buio.

Tgcom24

La domenica romana di Belen Rodriguez e i video a casa di Mara Belen Rodriguez nelle storie posta le foto insieme a Mara Venier e a Elio Lorenzoni orgogliosa del suo weekend romano. La conduttrice dopo la lunga chiacchierata in tv, carica di notevoli aspettative, ma che ha addirittura sorpreso gli appassionati del gossip nostrano, si è rilassata con gli amici. A Roma con lei il compagno, la piccola Luna Marì e mamma Veronica Cozzani.

Belen sorride dopo l’anno terribile Belen Rodriguez ha proprio voltato pagina e il suo annus horribilis sta volgendo al termine. La showgirl è tornata in tv affrontando le sue insicurezze e spifferando tutti i dettagli della sua separazione. Belen ha parlato per la prima volta dopo mesi dall’addio a Stefano De Martino di quel che ha sofferto, della depressione che ha sconfitto e della nuova vita che la aspetta con Elio Lorenzoni. Ha vuotato il sacco e finalmente torna a sorridere. Sorride anche di fronte alle dichiarazioni di De Martino che ha replicato in tv: “Quando le storie finiscono ci sono due verità”.

Belen e le corna Belen Rodriguez in tv ha parlato anche delle corna e delle donne con cui sarebbe stata tradita da Stefano De Martino. Ne denuncia pubblicamente davanti ai fan più di 12, poi aggiunge: “Ho smesso di contare” aggiungendo di essere entrata nel tunnel della depressione, da cui è uscita solo dopo un ricovero in clinica. Alcune di quelle ragazze, che Belen definisce per lo più normali, non famose, le ha pure incontrate, dopo ha smesso di farsi del male.