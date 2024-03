"Benvenuti in casa Vallini... ce l'abbiamo fatta!" esclamano Beatrice Valli e Marco Fantini dando il benvenuto ai follower nella loro nuova casa. Il video postato sui social si apre con uno spazioso ingresso e poi, facendo scorrere una vetrata, i due mostrano la grande cucina con un'isola in travertino. "Qua dentro abbiamo una dispensa e una seconda cucina", dice Beatrice aprendo una porta nascosta, ma senza mostrare cosa c'è dietro. Nella sala da pranzo mostrano un tavolo realizzato su misura e un lampadario leggerissimo, il salotto è comodo e accogliente, con un caminetto ad aria e grandi sofà su cui rilassarsi e giocare con i figli Alessandro, Bianca, Azzurra e Matilda Luce. "Ci sono anche i giochi dei bambini, ma sono nascosti dietro al divano" scherzano i due. La camera matrimoniale ha un grandissimo letto che può ospitare tutta la big family, e un televisore a scomparsa che si nasconde dietro un quadro. Nell'antibagno c'è un'enorme zona trucco con un bancone a sospensione che può ospitare tutti i trucchi della Valli e nel bagno una vasca comoda e spaziosa.

Quanto costa la casa di Beatrice Valli e Marco Fantini nello stesso edificio di quello Chiara Ferragni

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno acquistato un appartamento al piano terra nel nuovo complesso Residenze Libeskind 2, un edificio dotato di piscina olimpionica condominiale nel quale ha comprato casa anche Chiara Ferragni. Si tratta di un appartamento di 300 metri quadri con ogni comfort, composto da 5 stanze. Il prezzo d'acquisto dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti le spese per l'arredamento. Mostrando la casa la coppia di influencer specifica spesso che alcuni mobili sono stati creati appositamente per loro con materiali pregiati, mentre in altri casi nomina brand famosi. I due non hanno badato a spese per creare l'atmosfera che desideravano.