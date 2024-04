"Un anno di Luce piena, intensa e meravigliosa... Buon compleanno alla nostra piccola Maty, la cucciola della famiglia Vallini" hanno scritto Beatrice Valli e Marco Fantini condividendo le immagini della giornata di festa. "Comunque la Maty era molto felice di festeggiare questo primo compleanno" hanno aggiunto, e in effetti gli scatti e i video mostrano la piccolina decisamente sorridente ed entusiasta, seduta sul tavolo tra fiori e dolciumi di ogni tipo e circondata da mamma, papà, fratellone e sorelle. Postando alcuni scatti della sua bambina, la mamma ha scritto anche: "Un anno...è già passato un anno da quando la nostra casa è stata travolta da un raggio di Luce meraviglioso. Perché cara piccola Maty ogni giorno sei per noi una scoperta così dolce e sfidante al tempo stesso! Il tempo scorre troppo veloce e tu cresci così in fretta!".



Il racconto della festa e dell'organizzazione

"Abbiamo festeggiato il compleanno della Maty a casa perché non è che siamo in formissima" ha raccontato nelle storie di Instagram Beatrice Valli. In un video in cui si riprende accanto alla figlia Azzurra spiega: "D'ora in poi abbiamo deciso di festeggiare i compleanni un po' più in piccolo e di farli a casa tra di noi, in famiglia a casa. Ci siamo goduti proprio il momento al massimo, ho fatto lo gnocco fritto, il papà Marchini è andato a fare la spesa, ha preso dei salumi ottimi. Lui è bravissimo in quello, ci siamo divisi i compiti e siamo stati un pochino qua tra la famiglia e basta".