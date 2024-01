Beatrice Valli festeggia 29 anni, guarda i dettagli del party

Dama in rosso in mezzo ai fiori l’influencer, diventata mamma per la quarta volta lo scorso aprile, ha regalato sorrisi a tutti, ma soprattutto a suo marito Marco Fantini. Tra i vip invitati al party romantico Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Maria Vittoria Paolillo, Bianca Atzei.

"Vallibeatrice", festeggia la sua età nelle stories di Instagram “It’s my day! Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani. Direi che basti ma è tutto così meravigliosamente bello!” ha scritto Beatrice Valli preparandosi ai festeggiamenti. Per l’influencer sposata con Marco Fantini la festa è cominciata in casa con una torta casalinga con le candeline da spegnere con i suoi quattro figli. “Sembra ieri… una ragazzina piena di sogni da realizzare. Oggi possiamo dire di essere riusciti, insieme, a rendere tutti questi sogni realtà – ha scritto Fantini su Instagram postando alcune foto di baci e passione di coppia - Spero che la tua determinazione, la tua luce e il tuo amore per la vita rimangano intensi e vivi per tutta la tua vita. Tanti auguri amore mio”.

Beatrice Valli, chi è il padre del primo figlio, come si chiama il suo ex compagno? Da Uomini e donne all'amore per Marco Fantini Beatrice Valli è nata nel 1995 e ha due sorelle: Eleonora e Ludovica Valli. Beatrice ed Eleonora sono state troniste a “Uomini e Donne” ed hanno successo come influencer. Beatrice ha un forte legame con la sua famiglia, soprattutto con la madre che le ha cresciute da sola. A 17 anni è rimasta incinta di Nicolas Bovi, ex calciatore e tentatore di Temptation Island, con cui ha avuto il suo primo figlio, Alessandro. La loro storia però non è durata e Beatrice Valli, a 19 anni, ha deciso di partecipare a “Uomini e Donne” dove ha conosciuto e si è innamorata di Marco Fantini. “Quando Marco mi ha conosciuta ero già madre e mi ha fatto subito un regalo: un paio di scarpette da bimbo, per dirmi che la prima persona con cui voleva stare, prima addirittura che con me, era mio figlio” aveva raccontato tempo fa in un’intervista la Valli.

