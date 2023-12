Domenica 10 dicembre i due sono diventati marito e moglie con rito civile a Montevarchi (in provincia di Arezzo): una cerimonia semplice e senza troppo clamore. Non sono stati gli sposi a condividere la foto delle nozze ma la sindaca della frazione, Silvia Chiassai Martini, che ha officiato il matrimonio.

Barbara De Rossi e Simone Fratini sono moglie e marito Barbara De Rossi e Simone Fratini sono sempre stati molto riservati e anche per le nozze hanno scelto di mantenere un profilo basso. Hanno scelto il rito civile per il loro grande giorno, officiato dalla sindaca Silvia Chiassai Martini presso l'Accademia valdarnese del poggio. E' stata proprio la prima cittadina a condividere sui social l'unico scatto delle nozze reso pubblico. Per il matrimonio l'attrice ha scelto un completo nude arricchito da un caftano semitrasparente con ricami floreali e capelli raccolti, mentre lo sposo era impeccabile in abito blu con panciotto, camicia e cravatta bianchi.

La storia d'amore tra Barbara e Simone Barbara De Rossi e Simone Fratini si sono conosciuti grazie al lavoro di lui. L'attrice doveva mettere alcune extension ai capelli e si è rivolta all'azienda di quello che era destinato a diventare suo marito. Tra loro è stato un colpo di fulmine. Dopo il primo incontro è stato l'hair stylist a fare il primo passo chiedendole di uscire insieme: "Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti. Siamo andati a convivere dopo due mesi... L'ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla sua testa”, ha raccontato lui in una recente intervista a Verissimo. Non sono mancate le foto rubate dai paparazzi, ma la coppia è per lo più riuscita a sottrarsi al clamore mediatico.

Chi è Simone Fratini, per 6 anni compagno di Brabara De Rossi e oggi suo marito Simone Fratini, il neomarito di Barbara De Rossi, è un hair stylist proprietario di una azienda che si occupa di prodotti per capelli e protesi capillare e ha 11 anni meno dell'attrice. "Simone è un uomo solido, sensibile, che ha una parte femminile sviluppatissima per essere un maschio", ha detto di lui Barbara. "È una persona eccezionale. È arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto".